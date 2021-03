घायल होने के बाद पहली बार सियासी मैदान में उतरीं ममता बनर्जी, व्हीलचेयर से रोड शो में हुईं शामिल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को यूं ही दीदी या बंगाल की शेरनी नहीं कहा जाता है। चार दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान वह घायल हो गई थीं। अभी वह चल फिर नहीं सकती। इसके बावजूद आज से उन्होंने चुनावी कमान अपने हाथ में ले लिया है। व्हीलचेयर के जरिए वह चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। बंगाल के लोगों का कहना है कि दीदी का विरोधियों को चुनौती देने का ये अलहदा अंदाज हैं। इस बात को बंगाल में रहने वाले लोग बखूबी जानते हैं।

#WATCH: West Bengal CM Mamata Banerjee holds a roadshow from Gandhi Murti in Kolkata to Hazra, on a wheelchair. #WestBengalElections2021 pic.twitter.com/s80gmk8Jbs