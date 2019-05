प.बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 2 विधायक और कई नेता भाजपा में शामिल

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में आई भाजपा की आंधी ने हर राजनीतिक दल को जमीन खिसका दी है। खास तौर पर विरोध करने की वाले दलों को बड़ा नुकसान हुआ है। इस चुनाव में कांग्रेस के बाद अगर किसी दल ने मोदी से सीधी टक्कर ली तो वो था टीएमसी। टीएमसी के कई नेता मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। यहां भाजपा मुख्याल भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। भाजपा में शामिल होने वालों में तीन विधायक और करीब 50 पार्षद शामिल हैं। इनमें सीपीएम का एक विधायक और पूर्व टीएमसी नेता मुकुल रॉय का बेटा शुभ्रांशु रॉय प्रमुख रूप से शामिल हुए।



