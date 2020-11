ममता के गढ़ में अमित शाह की हुंकार, आगामी विधानसभा चुनाव में ममता सरकार को उखाड़ फेकेगी जनता

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल में हैं। गुरुवार को अमित शाह ने अपनी यात्रा की शुरुआत बांकुरा में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में ममता सरकार के खिलाफ भयंकर आक्रोश है। प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं को यहां पर लागू करने से डरती है। उसे डर है कि केंद्रीय योजनाओं को लाभ मिलने के बाद लोग टीएमसी से नाता तोड़ लेंगे।

