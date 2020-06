जवानों की शहादत पर पूर्व PM Manmohan Singh ने प्रधानमंत्री को लिखा खत, कहा- बेकार न जाए कुर्बानी

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) संकट के बीच चीन ( China ) के साथ लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। 20 जवानों की शहादत पर पूरे देश में रोष है। वहीं, इस पूरे मामले पर विपक्षी नेता लगातार सरकार को घेरने में लगे हैं और चीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमनोहन सिंह (Ex Prime Minister Manmohan Singh ) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Narendra Modi ) को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चीन को लेकर संभल कर बोलें और कहा कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए।

मनमोहन सिंह ने PM Modi को दी नसीहत

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ( Manmohan Singh On India-China Tension ) ने लद्दाख ( Ladakh ) के गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करते हुए 15-16 जून को देश के वीर सपूतों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। इस सर्वोच्च त्याग के लिए हम साहसी सैनिकों और उनके परिजनों के कृतज्ञ हैं। उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखते हुए चीन को लेकर अपने शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की भी नसीहत दी है।

प्रधानमंत्री के कंधों पर सारी जिम्मेदारी- मनमोहन सिंह

भारत-चीन ( India-China Tension ) के बीच जारी गतिरोध के बीच पूर्व पीएम ने कहा कि हम एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो सरकार निर्णय लेगी और कदम उठाया जाएगा उससे हमारा भविष्य तय होगा और आने वाली पीढ़ियां उसका कैसे आकलन करेगी वह भी उसी पर निर्भर करता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि वर्तमान में जो देश को चला रहे हैं, उन्हीं के कंधों पर कर्तव्य का दायित्व है। हमारे यहां सारा दायित्व प्रधामंत्री के कंधों पर है। लिहाजा, प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों से देश पर पड़ने वाले हितों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए।

We call upon the PM&Govt to rise to the occasion, to ensure justice for Col. B. Santosh Babu&our jawans who have made ultimate sacrifice&resolutely defended our territorial integrity. To do any less would be a historic betrayal of the people’s faith.: Former PM Dr Manmohan Singh pic.twitter.com/PtD031VEIx