Mayor Election 2020 : तीनों MCD में फिर लहराया BJP का परचम, विरोध में किसी ने नहीं भरा पर्चा

नई दिल्ली। दिल्ली के तीनों नगर निगम ( Municipal Corporation of Delhi ) में होने वाले मेयर पद ( Mayor Election ) के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की ओर से घोषित प्रत्याशियों (BJP Candidate) ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। दूसरी तरफ विरोध में अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल न होने से बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय ( Candidates decided to be elected unopposed ) है। अब मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशियों के जीत की औपचारिक घोषणा भर बाकी है।

17 जून को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ( BJP Delhi President Aadesh Kumar Gupta) ने ट्वीट कर कहा था कि उत्तर दिल्ली नगर निगम में महापौर पद के लिए जय प्रकाश, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में महापौर पद के लिए निर्मल जैन और दक्षिण दिल्ली नगर निगम में महापौर पद के लिए अनामिका मिथलेश को प्रत्याशी बनाया गया है। उसके बाद पार्टी के तीनों प्रत्याशियों ने मेयर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया था।

तीनों निगमों पर है बीजेपी का कब्जा

बता दें कि तीनों नगर निगमों पर बीजेपी का ही कब्जा ( All three municipal corporations are occupied by BJP ) है। निगमों का कार्यकाल पांच साल का होता है। लेकिन महापौर का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। पहला साल महिला पार्षद के लिए आरक्षित होता है। दूसरे साल में किसी भी श्रेणी का पार्षद महापौर बन सकता है। वहीं तीसरे साल में आरक्षित श्रेणी का ही पार्षद महापौर बन सकता है। आखिर के दो वर्षों में किसी भी श्रेणी का पार्षद महापौर बन सकता है।

पार्षद करते हैं मेयर का चयन

दिल्ली नगर निगम ( MCD ) के नियमों के मुताबिक मेयर का चयन पार्षद मिलकर करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रत्याशी का नाम सत्ताधारी पार्टी तय करती है। बीजेपी चूंकि तीनों नगर निगम में सत्ता में है ऐसे में यह पक्का है कि उसके घोषित इन प्रत्याशियों का महापौर बनना तय है। हालांकि 24 जून को सदन की बैठक में मेयर का चयन औपचारिक रूप से किया जाएगा।