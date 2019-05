एग्जिट पोल को महबूबा मुफ्ती ने बताया 'बालाकोट', EVM से छेड़छाड़ की जताई आशंका

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजें घोषित होने में अब कुछ समय ही शेष हैं। वहीं, एग्जिट पोल में दिखाए आंकड़ों के बाद गैर-NDA पार्टियों में हलचल मची हुई है। एग्जीट पोल पर हर कोई अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। इसी कड़ी में जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने पोल को 'बालाकोट' बताया है। इसके साथ ही PDP चीफ ने EVM को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है।

हो सकती है EVM की अदला-बदली: महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती ने आशंका जताई है कि EVM की अदला-बदली की जा सकती है। महबूबा ने इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए लिखा कि - 'EVM बदलने की खबरें लगातार आ रही हैं। अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जिस तरह से एग्जिट पोल के बाद माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, यह एक तरह से दूसरे बालाकोट की तैयारी है।'

Worrying that despite solid evidence about EVMs being switched, @ECISVEEP hasnt clarified any of these concerns. A farcical wave backed by dubious exit polls followed by manipulating EVMs is another Balakot in the making.