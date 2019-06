विदेश मंत्री बनते ही जयशंकर का ट्वीट, 'सुषमा के नक्शे कदम पर चलना गर्व की बात'

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद देश में मोदी सरकार-2 का आगाज हो चुका है। विभागों का बंटवारा होते ही मंत्रियों ने पदभार संभाल लिए हैं। कुछ मंत्रियों ने तो कामकाज भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नवनिर्वाचित विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ( Subrahmanyam Jaishankar ) ने विदेश मंत्रालय ( Ministry of External Affairs ) का पदभार संभालने के बाद पहला ट्वीट किया है। इस ट्वीट में जयशंकर ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ की है।

सुषमा के पदचिन्हों पर चलना गर्व की बात- जयशंकर

विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया, 'मेरा पहला ट्वीट आप सभी का शुभकामना संदेशों के लिए शुक्रिया! महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सुषमा स्वराज जी के पदचिह्नों पर चलना बहुत गर्व से भरा हुआ अहसास है।' गौरतलब है कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को मंत्रालय के बंटवारे में जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। गौरतलब है कि शपथ ग्रहण तक किसी को मालूम नहीं था कि पीएम मोदी जयशंकर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देंगे। लेकिन, अचानक पीएम ने जयशंकर को इतना बड़ा मंत्रालय देकर सबको चौंका दिया।

My first tweet.



Thank you all for the best wishes!

Honoured to be given this responsibility.

Proud to follow on the footsteps of @SushmaSwaraj ji