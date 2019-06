राहुल गांधी ने ब्रिटिश राज से की मोदी सरकार की तुलना, कहा- हम लड़ेंगे और फिर जीतेंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना गया है। बैठक में पार्टी के सभी 52 सांसदों ने सोनिया गांधी के नाम पर एक साथ सहमति जताई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद राहुल गांधी पहली बार पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तुलना ब्रिटिश राज से की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने सांसदों से कहा कि आपको देश में कोई भी संस्थान मदद करने वाला नहीं है। कोई भी आपका समर्थन नहीं करेगा, यह ब्रिटिश काल जैसा है, जब हमें किसी भी संस्था ने सहयोग और समर्थन नहीं किया तब भी हम मजबूती के साथ लड़े और जीते। हम एक बार फिर से उसी मजबूती के साथ जीतेंगे। हमारे 52 सांसद संसद में इंच-इंच के लिए लड़ाई लड़ेंगे।

Congress Pres Rahul Gandhi in CPP meeting,earlier today: There's no institution that is going to support you in this country, not one is going to support you. It's like the British period, when not a single institution supported the party yet we fought & won, we will do it again. pic.twitter.com/WoWzlAMPEM