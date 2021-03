मिस इंडिया ने थामा AAP का दामन, इस दिग्गज नेता की मौजूदगी में पार्टी में हुईं शामिल

नई दिल्ली। मिस इंडिया दिल्ली 2019 रह चुकीं मानसी सहगल ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने विधायक और पार्टी के दिग्गज नेता राघव चड्ढा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम की जमकर तारीफ भी की।

मानसी सहगल एक प्रशिक्षित इंजीनियर, टेडएक्स स्पीकर और युवा उद्यमी हैं, जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है।

पीएम मोदी के कोरोनै वैक्सीन लगवाने के बाद राजद विधयाक का अजीब बयान, कह दी इतनी बड़ी बात

कौन है मासनी सहगल

दिल्ली की रहने वाली मानसी सहगल की स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका से हुई है। वहीं उन्होंने नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से उच्च शिक्षा प्राप्त की है।

मिस इंडिया प्रतियोगिता की वजह से वो ज्यादा मशहूर हैं। मानसी ने साल 2019 में इस प्रतियोगिया में हिस्सा लिया था। और दिल्ली की ओर से चुनी गई थीं।

Delhi: Miss India Delhi 2019 Mansi Sehgal joins Aam Aadmi Party (AAP) in the presence of party leader Raghav Chadha. pic.twitter.com/3zmI0brf4i