कमल हासन हिंदू आतंकवाद पर अपने बयान से मुकरे, कहा- मीडिया ने मुझे एंटी हिंदू बताया

नई दिल्‍ली। दक्षिण भारत के सुपरस्‍टार और मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) के प्रमुख कमल हासन ने दो दिन पहले हिंदू आतंक के मुद्दे दिए अपने विवादित बयान से पलट गए हैं। उन्‍होंने अपने बयान में कहा कि हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया। मीडिया ने मुझे एंटी हिंदू के रूप में पेश किया है। उन्‍होंने कहा कि ऐसा मेरी छवि खराब करने के मकसद से लिखा गया है। मीडिया की गलत रिपोर्टिंग से आम लोगों में गलत संदेश गया है। इसने लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की है जो चिंता का विषय है। जबकि इसके पीछे मेरी मंशा वैसा नहीं है जैसा मीडिया ने मेरी छवि लोगों तक पहुंचाई है।

Kamal Haasan's Makkal Needhi Maiam: This has been taken absolutely out of context & the speech has been painted as anti -Hindu, with a malafide intent. This has created complete confusion and utmost anxiety amongst many common citizens who are not privy to this larger conspiracy. https://t.co/1Znvgyk52i