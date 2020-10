Maharashtra: राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले- मनसे चीफ राज ठाकरे, बढ़े बिजली बिलों को लेकर जल्द आएगा फैसला

नई दिल्ली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ( Raj Thackeray ) ने गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में मंदिर दोबारा खोलने से लेकर बढ़े हुए बिजली बिलों के मुद्दे पर चर्चा की। राज ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरे प्रतिनिधिमंडल ने अडानी और BEST के अधिकारियों से मुलाकात की थी, इसलिए बिजली के बढ़े बिल को लेकर मैंने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात की।

My delegation had met Adani & BEST officials, so I met the Governor today regarding the increased electricity bill. Companies are ready to reduce the electricity bill. Governor will soon convey to CM & take a decision: MNS Chief Raj Thackeray after meeting Maharashtra Governor