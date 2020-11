मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बड़े फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय किया जा रहा है। इसके साथ ही इसके कामकाज में भी अब विस्तार होगा।

The name of Ministry of Shipping is being changed to Ministry of Ports, Shipping and Waterways: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/af7qQvu1tB