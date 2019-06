PM मोदी का नई सरकार में पहला फैसला, शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने दूसरी बार केंद्र की सत्ता का सिंहासन संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद पीएम मोदी ने पहला फैसला देश की रक्षा में कुर्बान होने शहीदों के परिजनों के लिए लिया है। मोदी ने प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना ( Prime Minister scholarship scheme ) में बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहीद के बच्चों को अब पहले से ज्यादा छात्रवृति मिलेगी।

Our Government’s first decision dedicated to those who protect India!



Major changes approved in PM’s Scholarship Scheme under the National Defence Fund including enhanced scholarships for wards of police personnel martyred in terror or Maoist attacks. https://t.co/Vm90BD77hm pic.twitter.com/iXhFNlBCIc