आडवाणी को गिरफ्तार करने वाले आरके सिंह को दूसरी बार मोदी कैबिनेट में जगह

नई दिल्ली। 1975 बैच के आईएएस अधिकारी रहे राजकुमार सिंह यानि आरके सिंह ( RK Singh ) एकबार फिर मोदी कैबिनेट ( Modi Cabinet ) में शामिल हो गए हैं। आरा से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने वाले सिंह को राष्ट्रपति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आरके सिंह ने 1990 में बतौर डीएम समस्तीपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ( Lal Krishna Advani ) को गिरफ्तार कर सुर्खियों में आ गए थे।

रथयात्रा निकालने से पहले ही गिरफ्तार आडवाणी

दरअसल 25 सितंबर, 1990 में राम मंदिर के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथयात्रा शुरू की थी। मंदिर आंदोलन को गरमाने के लिए आडवाणी रथयात्रा का पहला चरण पूरा कर दूसरा चरण 19 अक्टूबर को बिहार के धनबाद से शुरु कर दी। 23 अक्टूबर की सुबह रथयात्रा निकालने से पहले ही समस्तीपुर के बतौर विशेष डीएम आरके सिंह ने राज्य सरकार के आदेश पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी से मिली सुर्खियां

आरके सिंह की निडरता और स्वच्छ छवि से आडवाणी बेहद प्रभावित हुए। 1999 में जब केंद्र में अटल सरकार बनी तो आडवाणी को गृहमंत्री का पद मिला। तब उन्होंने आरके सिंह को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त कर लिया।

