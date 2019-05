नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनता देख खुश हुईं मां हीराबेन, बजाई ताली

नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला दी है। इसके साथ ही हीराबेन के बेटे नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी जब दिल्ली में शपथ ले रहे थे, तब गुजरात के गांधीनगर के समीप रायसान गांव में बैठी उनकी मां टीवी पर समारोह का लाइव टेलीकास्ट देख रही थीं। टीवी पर जब मोदी का क्लोजअप आया तो मां हीराबेन ने खुशी से ताली बजानी शुरु कर दी।

घर पर टीवी देख रही थीं हीराबेन

न्यूज एजेंसी ने पीएम मोदी की मां हीराबेन की टीवी देखते हुए दो तस्वीरें जारी की हैं। टीवी पर जब मोदी का क्लोजअप आया तो मां हीराबेन ने खुशी से ताली बजानी शुरु कर दी। पिछले दिनों गुजरात दौरे के वक्त पीएम मोदी मां से मिलने घर भी गए थे।

Ahmedabad: Heeraben Modi, mother of PM Narendra Modi watching the swearing in ceremony pic.twitter.com/KLwXtMLuRN