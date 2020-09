Delhi में Coronavirus Case केस बढ़ने पर फिर Modi Government को संभालना पड़ा मोर्चा: BJP

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ( Coronavirus in Delhi ) के बढ़ते मामलों को देखकर BJP लगातार केजरीवाल सरकार ( Kejriwal government ) पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal ) से दिल्ली संभलती नहीं है, जिससे फिर से मोदी सरकार को कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभालना पड़ रहा है। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ( BJP IT Cell Head Amit Malviya ) ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा, राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या और संबंधित मौतों की वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) ने एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल ( Lieutenant Governor Anil Baijal ) के साथ 'सक्रिय जुड़ाव' शुरू किया है। वेलडन केजरीवाल।

वहीं, दिल्ली भाजपा इकाई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक महीने गृह मंत्री अमित शाह बाहर क्या रहे कि मुख्यमंत्री केजरीवाल से दिल्ली संभली ही नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आजतक जमीन पर काम ही नहीं किया सिर्फ विज्ञापन दिए और अब फिर से हालात खराब होते देख हाथ खड़े कर दिए। अब फिर मोदी सरकार को आना पड़ा दिल्ली के लिए।

आईएएनएस के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि जब दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे थे तब मुख्यमंत्री केजरीवाल इसका क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन आज फिर मामले बढ़ने पर गायब हैं।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि 70 विधानसभा में मशीनें आएंगी और सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा, लेकिन आज कहीं भी मशीनों द्वारा सैनिटाइजेशन होता नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सैनिटाइजेशन के लिए जिन जापानी हाईटेक मशीनों के बड़े-बड़े विज्ञापन दिए थे वह मशीनें भी लापता हैं।"