मोदी सरकार ने राहुल गांधी को संसदीय कमेटी में बनाया सदस्य, कांग्रेस सांसद बने अध्यक्ष

नई दिल्ली। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मोदी सरकार ने संसद की एक कमेटी में शामिल किया है।

दरअसल, मोदी सरकार ने शुक्रवार को संसद की कई कमेटियों की घोषणा की है। सरकार ने संसद की इन सभी कमेटियों के सत्ता और विपक्ष के नेताओं को बतौर अध्यक्ष और मेंबर चुना है।

ऐसी ही एक रक्षा मामलों से जुड़ी कमेटी में ओडिशा के सांसद जुएल ओरांव को अध्यक्ष बनाया गया है।

जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है।

YSR Congress Party's V Vijaya Sai Reddy appointed as Chairperson of Parliamentary Standing Committee on Commerce. BJP's Jual Oram appointed as Chairperson of Committee on Defence, Congress' Rahul Gandhi and Abhishek Singhvi Shiv Sena's Sanjay Raut also appointed as its members. pic.twitter.com/pjHxEsbi7f — ANI (@ANI) September 13, 2019

इसके साथ ही गृह मंत्रालय से संबंधित एक कमेटी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद आनंद शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है।

इसी तरह से वित्तिय मामलों से जुड़ी एक कमेटी का अध्यक्ष जयंत सिन्हा को बनाया गया। जबकि विदेश मामलों से जुड़ी एक कमेटी में पीपी चौधरी को बनाया गया है।

भाजपा के राज्यसभा सांसद टीजी वेंकटेश को ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।

इसके साथ ही सांसद रमा देवी को सोशल जस्टिस पर गठित संसदीय मामलों की कमेटी का चेयरमैन बनाया है।

BJP's Jayant Sinha appointed as Committee on Finance's Chairperson,BJD's Pinaki Misra&Cong' Digvijaya Singh also appointed as members. BJP's PP Chaudhary appointed as Committee on External Affairs's Chairperson, Congress' P Chidambaram&SP's Jaya Bachchan also appointed as members pic.twitter.com/nKw0nJDtRA — ANI (@ANI) September 13, 2019

इसके अलावा—

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बने विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण और वन मामलों की समिति के अध्यक्ष

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बने विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण और वन मामलों की समिति के अध्यक्ष

विजयसाय रेड्डी को वाणिज्य मामलों की कमेटी का अध्यक्ष वी. विजयसाय रेड्डी को बनाया गया

डॉ. सत्य नारायण जटिया बने मानव संसाधन विकास मामलों की कमेटी के अध्यक्ष

डॉ. केशव राव बने उद्योग मामलों की समिति के अध्यक्ष

