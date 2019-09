दिल्ली: पॉल्यूशन कंट्रोल पर दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, 4 से 15 नवंबर तक लागू होगा ऑड-ईवन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ऑड-ईवन लागू होने वाला है। दिल्ली सरकार यह कदम सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उठाने जा रही है।

दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉंफ्रेस में बताया कि 4 से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड-ईवन लागू हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस प्लान को पराली एक्शन प्लान नाम दिया गया है।

सर्दियों में राजधानी की आबोहवा सुधारने के लिए उठाए गए इस एक्शन प्लान के तहत उन्होंने 7 प्वाइंट सुझाए हैं।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन सुझावों में पटाखे वाला प्लान और पराली का धुआं कम हो जाने के बाद खत्म कर दिया जाएगा।

जबकि शेष 5 प्लान को विंटर एक्शन प्लान के रूप में बदल दिया जाएगा।

Delhi CM Arvind Kejriwal: There has been improvement in Delhi's traffic ever since the new Motor Vehicle Act has been implemented. If there is any clause due to which people are facing more problem and we have the power reduce the fine then we will certainly do it. pic.twitter.com/DpJx2Kyz43