लाल किले से मोदी का गर्जन: भारत की नई उड़ान, विपक्ष की निराशा और आत्मनिर्भर राष्ट्र का संकल्प

आदरणीय नरेन्द्र मोदी ने साफ कर दिया है कि किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि भारत के विकास में किसानों की मेहनत रंग ला रही है। वही जमीन, पर पानी और सुविधा मिलने से भारत में अनाज उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। मछली, चावल और सब्ज़ी उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर पहुँच चुका है। आज हमारे किसानों का उत्पादन दुनिया भर में पहुँचा है।४ लाख करोड़ रुपये का एग्रो प्रोडक्ट विश्व बाज़ार में गया है। मोदी सरकार ने पीएम धन धान्य किसान योजना के तहत पिछड़े जिलों को सहयोग देना शुरू किया है। यह संदेश ऐसे समय दिया गया जब अमेरिका क्चञ्ज्र समझौते में कृषि और डेयरी सेक्टर में रियायतें मांग रहा है और दबाव बनाने के लिए भारी शुल्क भी लगा रहा है. पीएम नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कहा—भारत के किसानों के हितों के खिलाफ कोई भी शर्त स्वीकार नहीं होगी।