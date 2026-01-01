1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अठावले के बगावती तेवर देख बैकफुट पर आई भाजपा-शिवसेना! BMC चुनाव पर सबसे बड़ी खबर

भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के गठबंधन में अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) की भी एंट्री हो गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 01, 2026

Maharashtra Politics Devendra Fadnavis Eknath Shinde

देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे (Photo: IANS)

मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों को लेकर महायुति (Mahayuti) गठबंधन के अंदर चल रहा तनाव आखिरकार खत्म होता दिख रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की नाराजगी के बाद, भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उन्हें गठबंधन में शामिल करने का फैसला लिया है।

भाजपा और शिवसेना के कोटे से मिलीं सीटें

बीएमसी चुनाव के लिए भाजपा-शिवसेना ने गठबंधन किया, लेकिन सत्तारूढ़ महायुति का हिस्सा होने के बावजूद आरपीआई को एक भी सीट नहीं दी, जिससे नाराज होकर अठावले ने 39 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए भाजपा ने मोर्चा संभाला और अठावले को मनाने का प्रयास शुरु किया। इसी क्रम में बुधवार को अठावले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। जिसके बाद नए सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर लगने की खबर है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरपीआई को भाजपा-शिवसेना ने 12 सीटें ऑफर की हैं। इसमें भाजपा अपने कोटे से 6 सीटें और शिवसेना (शिंदे गुट) अपने कोटे से 6 सीटें अठावले की पार्टी के लिए छोड़ेगी। आरपीआई की एंट्री के बाद अब मुंबई की 227 सीटों पर महायुति का समीकरण बदल गया है। भाजपा जो पहले 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वह अब 131 सीटों पर लड़ेगी। जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 90 की बजाय अब 84 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। फिलहाल इसकी अधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। भले ही नामांकन का आखिरी दिन बीत चुका है, लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जनवरी है।

क्यों नाराज थे अठावले?

बता दें कि 29 दिसंबर को जब भाजपा (137) और शिवसेना (90) के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ था, तब आरपीआई ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसे विश्वासघात करार दिया था। हालांकि, अब वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता दिख रहा है।

सीएम फडणवीस से मुलाकात के बाद अठावले ने कहा, "आरपीआई का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने आरपीआई की शिकायतों को दूर करने की कोशिश की। हमने उन्हें 17 सीटों की एक लिस्ट दी है और हमने उनसे कहा है कि हमें उस लिस्ट में से 5-6 सीटें मिलनी चाहिए।“

आरपीआई प्रमुख ने कहा, “हमारी बैठक अच्छी रही। फडणवीस ने हमें बताया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ उनकी बातचीत में काफी समय लगा, जिसकी वजह से RPI के साथ बातचीत में देरी हुई।“

भाजपा को सौंपी डिमांड की लिस्ट

अठावले ने कहा, “हमने उन्हें अपनी मांगों की लिस्ट दी है और मांग की है कि आरपीआई को एक एमएलसी सीट मिलनी चाहिए, जब महाराष्ट्र में राज्य निगमों में नियुक्तियां होंगी, तो आरपीआई को दो चेयरमैन पद, एक या दो वाइस-चेयरमैन पद और 50-60 सदस्य मिलने चाहिए। इसके साथ ही और आने वाले जिला परिषद और पंचायत चुनावों में आरपीआई को हर जिले में कुछ सीटें दी जानी चाहिए... हमने उन्हें अपनी मांगों का पत्र दे दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद जब नियुक्तियां होंगी, तो आरपीआई की मांगों पर उचित विचार किया जाएगा।“

गौरतलब हो कि देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) की कुल 227 वार्डों (सीटों) के लिए चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती 16 जनवरी की जाएगी। इससे पहले प्रचार का शोर 13 जनवरी की शाम थमेगा।

ये भी पढ़ें

23 मुस्लिम, 2 यादव… मुंबई फतह करने के लिए सपा की खास रणनीति, BMC चुनाव में उतारे ये 30 प्रत्याशी
मुंबई
BMC Election Akhilesh Yadav Abu Azmi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Jan 2026 02:14 pm

Published on:

01 Jan 2026 01:42 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अठावले के बगावती तेवर देख बैकफुट पर आई भाजपा-शिवसेना! BMC चुनाव पर सबसे बड़ी खबर

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुझे लोगों को खुश नहीं करना, मैं खुद को… Bigg Boss 19 के विनर गौरव खन्ना ने ट्रोल होने पर दिया करारा जवाब

Gaurav Khanna Trolling
बॉलीवुड

अपने ही बेटे से करता था नफरत, नहाते वक्त भी पीता था सिगरेट, जानें कौन है ये सुपरस्टार

Nana patekar hated his own son then he died actor smoked cigarettes while bathing
बॉलीवुड

लाडली बहनों को नए साल का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हुए 1500 रुपये

ladli-behna-yojana
मुंबई

हो जाईए तैयार, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा फुल मजा, जब 2026 में थिएटर पर छाएंगी ये बिग बजट फिल्में

हो जाईए तैयार, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा फुल मजा, जब 2026 में थिएटर पर छाएंगी ये बिग बजट फिल्में
बॉलीवुड

हम बहुत रोए, प्रार्थना भी की….करीना कपूर ने नए साल पर किया ये इमोशनल पोस्ट, फैंस हुए हैरान

Kareena Kapoor Emotional post on New Year said We cried a lot and we prayed also
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.