सलमान खान के बॉडीगार्ड रहे शेरा शिवसेना में हुए शामिल, उद्धव ठाकरे ने दिलाई सदस्यता

नई दिल्ली। बॉलिवुड स्टार सलमान खान के बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह उर्फ शेरा शिवसेना में शामिल हो गए हैं। शेरा ने शुक्रवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्या ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की।

वहीं, शिवसेना ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर शेरा के पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि शेरा लंबे समय तक सलमान खान को बॉडीगार्ड रहे हैं।

