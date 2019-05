मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: CBI के खुलासे पर तेजस्वी यादव का दावा, 'CM नीतीश के कई और मंत्री भी शामिल'

नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के खुलासे के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और JD(U) पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया के सामने बात करते हुए कहा कि इस मामले में ब्रजेश कुमार के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं। बता दें कि CBI ने बताया है कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके साथियों ने मिलकर 11 लड़कियों की हत्या की थी।

सरकार बर्खास्त करें गवर्नर: तेजस्वी

RJD नेता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ' मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस केस में नीतीश कुमार जी के कई अन्य मंत्री और खास दोस्त भी शामिल हैं।' यही नहीं तेजस्वी यादव ने इसके आगे यहां तक कहा कि राज्यपाल (Governor) को सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने श्मशान घाट से हड्डियों की पोटली बरामद की है।

tejashwi yadav on reports that 11 girls may have been murdered in Muzaffarpur shelter case:Along with Brijesh Thakur many others involved. I guarantee you that there are many ministers & close aides of Nitish Kumar ji who are involved in the case.Governor should dismiss the govt pic.twitter.com/fPszTxopgw