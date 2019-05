प्रियंका गांधी को बाल आयोग ने भेजा नोटिस, PM मोदी के लिए अपशब्द बुलवाने का आरोप

नई दिल्ली। राहुल गांधी के लिए प्रचार करने अमेठी ( Amethi ) पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) की गांव ने बच्चों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक वायरल वीडियो के आधार पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रियंका को नोटिस भेज दिया है। आयोग ने प्रियंका से तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है। वीडियो में प्रियंका के सामने ही कुछ बच्चे पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। इसके साथ ही जिला निर्वाचन आयोग से बच्चों की जानकारी भी मांगी गई है।

राहुल गांधी को भी चुनाव आयोग से क्लीन चिट, शाह को 'हत्यारोपी' कहने की थी शिकायत

NCPCR: Commission has apprised ECI about complaint&for purpose of inquiry into any violation of child rights,Commission seeks following info; Name&address of children, place where sloganeering happened, how children were brought there, above info maybe provided within 3 days. https://t.co/elaRxatFph