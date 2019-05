नई दिल्ली। चुनाव आयोग ( Election Commission ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) को भी क्लीन चिट दिया है। बीजेपी ने शिकायत की थी कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारोपी कहा था। ये शिकायत बीजेपी की ओर से की गई थी। आयोग ने कहा कि राहुुल गांधी ने किसी तरह से आचार संहिता का ( Violation of Model code of conduct ) उल्लंघन नहीं किया है।

In a matter related to a complaint made by BJP concerning alleged MCC violations in a speech delivered by Rahul Gandhi at a rally in Madhya Pradesh, EC said no such violation of MCC is made out. (file pic) pic.twitter.com/9pFfJeppzm