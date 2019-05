मसूद अजहर पर वीटो हटाने के लिए चीन के साथ कोई समझौता नहीं हुआ: भारत

नई दिल्ली। पाकिस्तानी आतंकी और जैश-ए-मोहम्मद सरगान मसूद अजहर ( Masood Azhar ) पर को वैश्विक आतंकी घोषित होना भारत के लिए आतंक के खिलाफ बड़ी जीत है। यूएन ( United Nations Security Council ) के ऐलान के बाद भी से ही मीडिया में भारत-चीन संबंधों को लेकर कई तरह की खबरें आने लगीं। इसी मामले में पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है। भारत ने दो टूक में कहा कि मसूद के बदले चीन से किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है।

मसूद अजहर कैसे घोषित हुआ वैश्विक आतंकी, ये है अंदर की बात

अब पाक को लेना होगा मसूद पर एक्शन

विदेश मंत्रलाय ( MEA ) के प्रवक्ता रवीश कुमार ( raveesh kumar ) से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मसूद के मसले पर ढेरों सवाल हुए। इसपर कुमार ने कहा कि हम आतंकवाद और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी देश के साथ मोलभाव नहीं करते। चीन द्वारा 'वीटो' वापस लेने के लिए उसके साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र के इस कदम के बाद पाकिस्तान को मसूद पर एक्शन लेना ही होगी।

पुलवामा हमले के 75 दिन बाद भारत ने फिर लिया बदला, आतंक के आका मसूद पर कसा शिकंजा

Raveesh Kumar, MEA on UN designates JeM chief Masood Azhar as global terrorist: We do not negotiate with any country on terrorism & on matters related to security of the country. China has already given its reason why the hold has been lifted. pic.twitter.com/jVKXnDw5Ue