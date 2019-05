वैश्विक आतंकी मसूद अजहर: भारत के राजनेताओं की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। आतंक के खिलाफ भारत को अंतराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जीत मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर ( Masood Azhar ) को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनावों के बीच भारत की इस सफलता के राजनीतिक मायने भी हैं। लेकिन हर हिंदुस्तान की ज्यातार पार्टियों ने इस विजय के लिए खुशी जाहिर की है।

नरेंद्र मोदी , प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद के कुख्यात आतंकी मसूद अजहर पर यूएन ने प्रतिबंध लगा दिया है। यूएन ने आतंकी कोशिश करने पर मसूद को आतंकी घोषित करने के लिए विश्व में सहमति बन गई। देर आए दुरुस्त आए। आतंक के खिलाफ भारत जो प्रयास लंबे समय से कर रहा था,उसके लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। भारत की बात अब पूरी दुनिया सुनती है।

PM Narendra Modi at a public rally in Jaipur: Aaj Bharat ki baat puri duniya mein suni jaati hai. Bharat ki baat ko nazar-andaaz nahi kiya ja sakta hai. Aur main danke ki chot par kehna chahta hun ki ye to sirf shuruat hai, aage aage dekhiye hota kya hai. #MasoodAzhar pic.twitter.com/Qrx9zvtDgo — ANI (@ANI) May 1, 2019

बीजेपी का आधिकारिक बयान

बीजेपी ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने को ऐतिहासिक सफलता करार दिया है। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि भारत को मिली आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुलवामा आतंकी हमले का दोषी मसूद अजहर अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित। मोदी है तो मुमकिन है

कांग्रेस का आधिकारिक बयान

कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि 1999 में एनडीए सरकार ने मसूद अजहर को छोड़ दिया। उसके बाद 2009 में यूपीए सरकार बनने के साथ ही भारत उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए लड़ रहा है। हम सुरक्षा परिषद के फैसले का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि इससे उन परिवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपनी जान गंवाई।

After the NDA govt let off Masood Azhar in 1999, India has been fighting for him to be declared a global terrorist since 2009 when the UPA govt first initiated it. We welcome the Security Council's decision & hope this brings justice to the families of those that lost their lives — Congress (@INCIndia) May 1, 2019

अरुण जेटली , वित्त मंत्री

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मसूद अजार अब वैश्विक आतंकवादी है। भारत सुरक्षित हाथों में है। यह प्रधानमंत्री की विदेश नीति का सफल उदाहरण है।

India stands vindicated. Masood Azhar is now a global terrorist. India is in safe hands. This marks a high point for the Prime Minister’s foreign policy. — Chowkidar Arun Jaitley (@arunjaitley) May 1, 2019

मनमोहन सिंह , पूर्व प्रधानमंत्री

पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ मनमोहन सिंह ने कहा कि मसूद अजहर का वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना खुशी की बात है।

Former PM Dr.Manmohan Singh to ANI on UNSC listing Masood Azhar as a Global Terrorist: I am happy that it has materialised pic.twitter.com/l6gCJNaFmQ — ANI (@ANI) May 1, 2019

अखिलेश यादव , सपा अध्यक्ष

यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा कि मैं अथक परिश्रम के लिए भारतीय राजनयिकों को बधाई देता हूं, जिसने इस महत्वपूर्ण जीत का मार्ग प्रशस्त किया। हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान उसे तुरंत गिरफ्तार करे, उसकी संपत्ति जब्त करे और उससे जुड़े सभी संगठनों को बंद करे।

I congratulate the Indian diplomatic corp for the tireless work that has led to this significant victory- it is the first step in ensuring Masood Azhar pays for his crimes. We demand Pakistan immediately arrest him, freeze his assets and shut down all organisations linked to him. https://t.co/4irs1fqjZj — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 1, 2019

