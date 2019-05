आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी कामयाबी, UN ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया

नई दिल्ली। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने को लेकर भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। मसूद के वैश्विक आतंकी घोषित होने के साथ ही पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि यूएनएससी की प्रतिबंध समिति 1267 ने चीन द्वारा 'तकनीकी रोक' हटाने के बाद यह घोषणा की। इसके लिए चीन पर सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्य जैसे अमरीका , ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से जबरदस्त दबाव था। चीन ने इससे पहले चार बार मामले में 'तकनीकी रोक' लगाकर प्रस्ताव को रोक दिया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट किया, "छोटे, बड़े सभी एक साथ आ गए, मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में एक आतंकवादी के रूप में घोषित। सभी के समर्थन के लिए हम आभारी हैं।"

Syed Akbaruddin, India's Ambassador to the UN: Big, small, all join together. Masood Azhar designated as a terrorist in UN Sanctions list. pic.twitter.com/lVjgPQ9det