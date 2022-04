पंजाब के CM भगवंत मान के दिल्ली दौरे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कसा तंज, कहा - 'सरकारी खजाने की बर्बादी है दिल्ली दौरा'

. @ArvindKejriwal ji

हम आस लगाए बैठे थे, आप वादा करके भूल गए।

Where is free electricity for all, instead created a class divide. In this financial crisis, kindly tell us from where money will come for free electricity & Mohalla Clinics. Where is 20k cr promised from Sand Mining? pic.twitter.com/4wfHto5Qy3