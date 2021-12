नरम नहीं पड़े नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर, अब हाईकमान को दिया तीखा संदेश, मैं दर्शनी घोड़ा नहीं बनूंगा

पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी को कड़ा संदेश दिया है। सिद्धू ने कहा कि मैं दर्शनी का घोड़ा नहीं बनूंगा।

navjot singh sidhu message to congress i will not be a sight horse