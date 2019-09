महाराष्ट्र: छत्रपति शिवाजी के वंशज सांसद उदयनराजे ने दिया NCP से इस्तीफा, आज BJP में हुए शामिल

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है।

एनसीपी नेता एक के बाद एक पार्टी से इस्तीफा देते चले जा रहे हैं। ताजा मामला सातारा से NCP सांसद उदयनराजे भोसले से जुड़ा है।

भोसले ने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार आधी रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे भोसले ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर उनकेा अपना इस्तीफा सौंप दिया।

आप को बता दें कि खुद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस उदयनराजे को पुणे से दिल्ली लेकर आए।

सूत्रों के अनुसार उदयनराजे भोसले आज यानी शनिवार को दिल्ली में भाजपा कर ली है।

Delhi: Udayanraje Bhosale, NCP Lok Sabha MP and descendant of Shivaji Maharaj joins Bharatiya Janata Party (BJP) in presence of BJP President Amit Shah and Maharashtra CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/XgG1p1YM3h

आपको बता दें विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उदयनराजे भोसले का जाना एनसीपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

भोसले एनसीपी के 4 सांसदों में से एक थे।

भोसले मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज माने जाते हैं।

लोकसभा सदस्य से इस्तीफा देने के साथ ही उदयनराजे ने शुक्रवार को ट्विटर के माध्यम से भाजपा में शामिल होने की घोषणा की।

Udayanraje Bhosale, NCP Lok Sabha MP and descendant of Shivaji Maharaj submits his resignation from Lok Sabha to Speaker Om Birla. Bhosale will join Bharatiya Janata Party (BJP) in Delhi today. pic.twitter.com/PHWR9WyCns