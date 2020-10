Maharashtra: पवार ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, राज्यपाल कोश्यारी की शिकायत

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सुप्रीमो शरद पवार ( Sharad Pawar ) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में की गई भाषा के इस्तेमाल से वह काफी हैरान हैं। महाराष्ट्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जारी तनातनी धार्मिक स्थानों को फिर से खोले जाने को लेकर शुरू हुई थी।

ठाकरे और कोश्यारी के बीच लेटर वार, हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता है इसका सार

दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम लिखी चिठ्ठी से हुई। ठाकरे ने राज्यपाल की चिट्ठी का पलटकर जवाब दिया और अब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने इस मामले पर सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को ही पत्र लिख डाला है। इस पत्र में पवार ने राज्यपाल की शिकायत और सीएम का समर्थन किया है।

पवार ने पीएम को लिखे अपने पत्र में बताया कि राज्यपाल का अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। हालांकि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी भाषा में शब्दों के चयन पर ध्यान दे।

It was brought to my notice through the media, a letter written by the Hon. Governor of Maharashtra to the @CMOMaharashtra



In this letter the Hon. Governor has sought the intervention of the Chief Minister to open up religious places for the public. pic.twitter.com/1he2VOatx3