बिहार: भावी सीएम को लेकर जेडीयू का नारा, 'क्यों करें विचार ठीके तो हैं नीतीश कुमार'

नई दिल्‍ली। बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर, 2020 में है। लेकिन पटना में सियासी पारा अभी से चरम पर है। जेडीयू ने तो चुनावी अभियान की शुरुआत भी अभी से कर दी है। इस बार जेडीयू ने 'क्‍यों करें विचार ठीके तो नीतीश कुमार' पार्टी का नारा दिया है।

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल युनाइटेड ने बिहार के भावी सीएम चेहरे को लेकर यह नारा दिया है। तय है कि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद जेडीयू ने भावी सीएम की घोषणा भाजपा के विमर्श के बगैर ही कर दी है।

Bihar: Poster seen outside Janata Dal (United) office in Patna. pic.twitter.com/XhTiAVhaUG