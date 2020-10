चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, फिर करेंगे बीजेपी से बड़ा धोखा

नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान की ओर से पहले चरण के मतदान के दौरान नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के धोखा करेंगे और आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान का यह बयान तब आया है जब पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में आज रैलियां करने के लिए आने वाले हैं। वहीं बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस बयान से चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति को एक नया ट्विस्ट देने का प्रयास किया है।

Nitish Kumar will ditch BJP to join RJD after poll results: Chirag Paswan



