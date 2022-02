'एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी', AIMIM सांसद ओवैसी का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

ओवैसी ने कहा है कि एक दिन एक हिजाबी ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ओवैसी को लोगों ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया

कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसका प्रभाव चल रहे चुनावों पर भी पड़ने लगा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार हिजाब पहनने की वकालत कर रहे हैं और अब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि एक दिन एक हिजाबी ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ओवैसी को लोगों ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और राजनीति के लिए कुछ भी बोलने से पहले परहेज करने की सलाह दी।

