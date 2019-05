चुनाव आयोग से मिले 22 विपक्षी दलों के नेता, गिनती से पहले VVPT पर्चियां मिलाई जाएं

नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले एक बार फिर ईवीएम को लेकर घमासान जारी है। मंगलवार को विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। 22 विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर ज्ञापन सौंपा। विपक्षी दलों ने ईवीएम में टैंपरिंग की आशंका जताते हुए कहा कि चुनाव के वक्त कई ईवीएम मशीन खराब थीं। मत गिनती से पहले VVPT पर्चियां मिलाई जाएं। हालांकि आयोग ने ईवीएम को लेकर किसी तरह की छेड़छाड़ की आशंका को खारिज कर दिया है।आयोग ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। चुनाव आयोग से मिलने से पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद, राजस्‍थान के सीएम अशोक गहलोत, बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा, सपा नेता राम गोपाल यादव, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन व अन्‍य शामिल रहे।

महाराष्‍ट्र: मराठा छात्रों के लिए आरक्षण आज से लागू, SEBC श्रेणी के छात्रों को मिलेगा इसका लाभ

Delhi: A meeting of opposition leaders is underway at the Constitution Club of India. pic.twitter.com/0AB86GJ2zB