पी चिदंबरम ने राजनाथ सिंह पर साधा निशाना, कहा - रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन केवल 'शब्दजाल'

नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) की ओर से 101 रक्षा उपकरणों ( Defence Equipment ) के आयात पर प्रतिबंध ( embargo on Import ) की घोषणा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ( Former union minister P Chidambaram ) ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज सुबह राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की जो घोषणा की है, वह केवल शब्दजाल ( jargon ) है, क्योंकि उनका एकमात्र आयातक रक्षा मंत्रालय ( Defence ministry ) ही है।

The only importer of defence equipment is the Defence Ministry. Any import embargo is really an embargo on oneself. What the Defence Minister said in his historic Sunday announcement deserved only an Office Order from the Minister to his Secretaries!