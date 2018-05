हुबलीः कर्नाटक के हुबली में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक की जनता के भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचती। वह केवल अपने बारे में अधिक सोचती है। मोदी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश की जनता को बेहतर शिक्षा देना चाहती है और युवाओं को रोजगार देकर उनका भविष्य संवारना चाहती है लेकिन कांग्रेस को प्रदेश की जनता से ज्यादा अपनी परवाह है।

सोनिया-राहुल पर मोदी का अटैक

प्रधानमंत्री ने रविवार को सोनिया गांधी पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश का गरीब बेटा राष्ट्रपति बना लेकिन सोनिया ने उनसे कभी नहीं मुलाकात की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस न तो दिल और न ही दलित की परवाह करती। सोनिया और राहुल गांधी पर हमले बोलते हुए मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा देने वाले मां-बेटे जमानत पर हैं। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे देश का विकास कर नया भारत बनाना चाहते हैं लेकिन संसद में अवरोध उत्पन्न कर कांग्रेस विकास में रोड़ा अटका रही है।

We are connecting distant places with airways, we are expanding the aviation sector. We want the common man to travel in airways: PM Narendra Modi in Hubballi #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/U1NWOwEPYr