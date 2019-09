PM Modi Birthday Live: केवडिया में पीएम मोदी बोले, प्रकृति हमारा आभूषण और गहना है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 69 साल के हो गए हैं। देशभर में उनके समर्थक और चहेते उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। इस साल भी जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य गुजरात में हैं। यहां वो केवड़िया में गुरुदेश्वर दत्त मंदिर में विधि-विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के बाद पीएम मोदी ने वहां के कार्यों का निरीक्षण भी किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवडिया में एक सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जल सागर और जन सागर का मिलन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रकृति हमारे लिए अराध्य है, आभूषण है और गहना है। इसे हर हाल में बचाना है। उन्होंने कहा कि हम नए भारत का संकल्प पूरा करेंगे। आज तलाबों और नदियों की सफाई का काम हो रहा है।

Prime Minister Narendra Modi in Kevadia, Gujarat: In our culture it is believed that development can be done while protecting the environment, and it is evident here. Nature is dear to us, it is our jewel. pic.twitter.com/FmjZmH2Jwl