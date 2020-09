PM Modi ने किया बांका में बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण, कहा - नीतीश जी के साथ  रघुवंश बाबू के सपनों का बिहार बनाएंगे

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांका में बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि दुर्गापुर-बांका सेक्शन गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे।

इस बीच उन्होंने बिहार के कद्दावर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक जताया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं, सीएम नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि सम्माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावना प्रकट की थी उसको पूरा करने के लिए आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे।

In the last 15 years, #Bihar has shown that development happens with the right government, decisions, & policies, and also reaches everyone. We are working for the growth of all sectors in Bihar: PM Narendra Modi pic.twitter.com/JbZ9j2mX7Y