अमरीका से लौट PM मोदी ने की 'मन की बात', लता मंगेशकर को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली। अपने सात दिवसीय अमरीका दौरे से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि अमरीका दौरे पर जाने से पहले ही उन्होंने लता दीदी को फोन जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी थी। उन्होंने लता मंगेशकर के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की।

भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह मन की बात का चौथा कार्यक्रम है। पीएम मोदी अपने संबोधन में देशवासियों को नवरात्रि व दशहरे समेत कई त्योहारों की बधाई दी। इसके साथ ही गांधी जयंती व स्वच्छ भारत मिशन पर भी मोदी अपनी बात रखी।

PM Modi in #MannKiBaat : There would hardly be anyone who does not show utmost regard for Lata Mangeshkar ji. She is elder to most of us and has been witness to different eras in the country. We address her as 'didi'. She turns 90 today. pic.twitter.com/aGBg67I4Kf