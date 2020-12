किसान महासम्मेलन में PM Modi बोले - देश का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता

नई दिल्ली। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रदेश स्तरीय कृषि महासम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने किसानों से कहा कि पिछले कुछ दिनों से कृषि कानूनों की चर्चा चरम पर है। उन्होंने कहा कुछ लोग कृषि संबंधी कानूनों को समाप्त करना चाहते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपको कृषि कानूनों से क्या दिक्कत है। इस पर हमें राजनीति जवाब मिल रहे हैं। ये बात सही नहीं है।

Those who've started this movement in the name of farmers, when they had a chance to run the govt or become part of govt, what they did back then, the country needs to remember. Today, I want to bring their deeds in front of countrymen & farmers: pm modi at Kisan Kalyan event https://t.co/sTfBflW1BA pic.twitter.com/mFJJ1BoRpd