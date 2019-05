पीएम मोदी बोले- दीदी के 40 विधायक हमारे संपर्क में, TMC ने लगाया खरीद-फरोख्त का आरोप

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 72 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। वहीं पांचवें चरण के लिए प्रचार प्रसार भी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि 23 मई को जब चुनाव नतीजे आएंगे और सभी जगह कमल खिलेगा तब दीदी के विधायक उनका साथ छोड़ चुके होंगे। उन्होंने दावा किया कि दीदी के 40 विधायक आज भी मेरे संपर्क में हैं। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है और मतदान रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, वह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। दीदी को याद रखना चाहिए इसी लोकतंत्र ने उन्हें यह पद दिया है।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi in Serampore, West Bengal: Didi, on 23 May when the results will come, lotus will bloom everywhere and your MLAs will leave you. Even today, didi, 40 of your MLAs are in contact with me. pic.twitter.com/XaZQ4BORwO — ANI (@ANI) April 29, 2019

TMC का पीएम मोदी पर हमला

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर टीएमसी नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने पीएम मोदी के बयान पर तीखा हमला बोला। ओ ब्रायन ने कहा कि एक्सपायरी बाबू पीएम, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा यहां तक कि 1 पार्षद भी नहीं जाएंगे। क्या आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं या फिर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आपका समय नजदीक आ गया है। इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने जा रहे हैं।

Derek O'Brien, TMC on PM's remark "40 TMC MLAs in contact with me": Expiry Babu PM. Nobody will go with you, not even 1 councilor. Are you election campaigning or horse trading, your expiry date is near. Today, we are complaining to EC. Charging you with horse trading. (file pic) pic.twitter.com/mLkaMq8AwZ — ANI (@ANI) April 29, 2019

दीदी की जमीन खिसकी

पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दीदी के लिए दिल्ली अभी दूर है। लेकिन दिल्ली में भतीजे को जमाना इनका बहाना है। दीदी आपकी जमीन खिसक चुकी है।

Prime Minister Narendra Modi in Serampore, West Bengal: Goons of TMC are trying their hardest to stop people from voting and attacking BJP workers, they are not letting BJP leaders campaign. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/BmXt1IHBKO — ANI (@ANI) April 29, 2019

अमित शाह ने साधा था निशाना

बता दें कि पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। अमित शाह ने कहा था कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर दी है. लेकिन भाजपा अब पश्चिम बंगाल में सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देगा।

भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े

बता दें कि बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान हिंसा हुई। आसनसोल सीट पर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। भाजपा प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है।