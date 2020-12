PM Modi ने बंगाल सरकार पर बोला हमला, कहा - ममता बनर्जी ने 70 लाख किसानों पर किया कुठाराधात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि की अगामी किस्त जारी किया। इस मौके पर उन्होंने छह राज्यों के किसानों से अटल संवाद भी किया। किसान संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने कभी छोटे किसानों की सुध नहीं ली। पीएम ने कहा कि किसानों पर आंसू बहाने वालों से मैं पूछता हूं अभी तक उनकी सरकारों ने क्या किया?

Mamata Banerjee's ideology has destroyed Bengal. Her actions against the farmers have hurt me a lot. Why is the Opposition quiet on this?: pm modi https://t.co/TCwIqEXXhs