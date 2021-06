All Party Meet Live: पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक शुरू, फारूक-महबूबा समेत 14 नेता शामिल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू-कश्मीर को लेकर महाबैठक जारी है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के लगभग दो साल के बाद केंद्र सरकार की पहल पर राज्य के विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविन्द्र रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत अन्य कई नेता शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र स्वागत भाषण देंगे। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंच चुके हैं।

जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र के अन्य कई अफसर भी मौजूद हैं।

