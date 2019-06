PM मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज, मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा संभव

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही 58 मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई गई, जिनमें इनमें 25 कैबिनेट, 9 स्वतंत्र प्रभार, 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। इस दौरान भाजपा ने लोजपा, अकाली दल, शिवसेना के अलावा अपने अन्य सहयोगी दलों का भी ध्यान रखा और उनके भी एक-एक मंत्री को शपथ दिलाई। हालांकि एनडीए के एक अहम घटक दल जेडीयू ने सरकार में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे जेडीयू नेता नीतीश कुमार की नाराजगी बताई गई।

