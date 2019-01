सूरत में युवाओं के बीच पीएम मोदी बोले- सबका साथ-सबका विकास हमारी सरकार का मूलमंत्र

सूरत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत शहर में आज युवाओं के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि देश का नौजवान देश का भविष्य है। मोदी ने कहा कि आपका एक वोट मुझे दौड़ाने की प्रेरणा देती है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कालेधन और भ्रष्टचार की चर्चा करते हुए कहा कि आज पांच साल के पूरे कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार के मामले नहीं उजागर हुए। पीएम मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद तीन लाख कंपनियों पर ताले लगाए गए, लेकिन चूं तक आवाज नहीं आई, क्योंकि सब पाप में डूबे हुए थे। लेकिन कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आ रहा हूं। अगर फैसले लेने के लिए इरादे साफ हों और देश हित में हो तो निर्णय भी लिए जाते हैं और उसका नतीजा भी दिखता है।

आतंकी हमलों का करारा जवाब

पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले की सरकार में आतंकी हमले होते थे। मोदी ने 26/11 हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मोमबत्तियां जलाईं गईं। लेकिन हमारी सरकार में उरी हमला हुआ ।उरी ने हमें सोने तक नहीं दिया। जवान के खून का एक-एक कतरा हमारे दिल में आग की तरह लगी हुई थी। उसी का परिणाम सर्जिकल स्ट्राइक थी। उन्होंने कहा कि आज आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। चाहे उरी हमला हो या पठानकोट हमला। सभी हमलों पर भारतीय सेना प्रचंड प्रहार कर रही है।

PM Narendra Modi in Surat: Terrorists attacked Mumbai, what happened after it? In our goverment, Uri happened, what happened after it? This is the change. The fire that was in the hearts of our jawaans, it was in the heart of the PM too, surgical strike was the result. pic.twitter.com/dc0CJAotRJ