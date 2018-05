नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फर्जी पहचान पत्रों की शिकायत के चलते चुनाव आयोग ने आरआर सीट से चुनाव को टाल दिया है। अब इस सीट पर 28 मई को चुनाव होगा और इसके लिए मतगणना 31 मई को की जाएगी। चुनाव आयोग को इस सीट पर पैसा, उपहार और अन्य कीमती सामान बांटने की शिकायत मिली थी। बता दें कि कर्नाटक के राजराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्र के एक फ्लैट से 9,746 मतदाता परिचय-पत्र मिले थे। जिसके बाद चुनाव आयोग से इस मामले को लेकर शिकायत की गई थी। यह

Bengaluru: Polling in RR Nagar has been deferred. Polling to now be held on May 28 and counting on May 31. Earlier this week 9746 voter IDs were seized from a flat in the area. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/j4ReRNICU3