पहले राहुल के बयानों से परिवार परेशान था, अब जनता और पूरी कांग्रेस परेशान हैः प्रकाश जावड़ेकर

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार शाम डीडीयू मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें सबसे बड़ा झूठा करार दिया। जावड़ेकर ने कहा कि 2019 के झूठ ऑफ द ईयर के लिए वे (राहुल गांधी) पात्र हैं।

भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) पर सवालों के जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर जावड़ेकर ने कहा, "राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी और अब नहीं हैं तब भी कुछ भी बोलते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं। 2019 के झूठ ऑफ द ईयर के लिए वे पात्र हैं। पहले राहुल के बयानों से परिवार परेशान था अब जनता और पूरी कांग्रेस परेशान है।"

उन्होंने आगे कहा, "आज राहुल ने कहा कि NPR गरीब पर tax है। NPR तो जनसंख्या रजिस्टर है, लोगों की जानकारी जो लोग देते हैं वो इसमें इकट्ठा करके रखते हैं, इसमें TAX कहां से आया। TAX कांग्रेस का कल्चर है- जयंती टैक्स, कोयला टैक्स, 2G टैक्स, जीजा जी टैक्स।"

