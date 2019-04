नई दिल्‍ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह देश के आइकॉन थे। उन्‍होंने बताया कि डॉ. भीमराव आंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्‍पी थे। उन्‍होंने आधुनिक और मजबूत भारत के लिए जाति, धर्म और सभी तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्‍त होकर जीवनभर संघर्ष किया।

देश को आगे ले जाने में मददगार

उन्‍होंने समाज के दलितों, वंचितों महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए सविंधान समान अधिकार सुनिश्चित करने का काम किया। उन्‍होंने एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी देश को आगे ले जाने में मददगार है। साथ ही सभी वर्गों में मिलकर रहने और देश के लिए काम करने की सीख देता है।

