कांग्रेस दफ्तर में लगी प्रियंका गांधी वाड्रा की नेमप्लेट, आज राहुल गांधी से करेंगी चर्चा

नई दिल्ली। कांग्रेस को जिसका लंबे समय से इंतजार था वो समय अब आ गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा अमरीका से लौट आई हैं। बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उनसे चर्चा करेंगे। जल्द ही वे पार्टी कार्यालय में अपने कक्ष में भी बैठी नजर आएंगी। पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय में एक कमरे के बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा का नेमप्लेट लगा दिया गया है। महासचिव पद का कार्यभार संभालने के बाद प्रियंका गांधी इस कार्यालय से पार्टी का कामकाज देखेंगी।



आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 23 जनवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने की भी घोषणा की थी।ऐसे में माना जा रहा है कि आज दोनों के बीच होने वाली चर्चा में उत्तर प्रदेश का मुद्दा अहम रहेगा। हालांकि राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि प्रियंका गांधी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नही बल्कि देशभर में काम करती नजर आएंगी।

Delhi: Nameplate of #PriyankaGandhiVadra being put up outside the room allotted to her at Congress Headquarters. She has been appointed as the General Secretary for Uttar Pradesh East. pic.twitter.com/u4WaqkUFkJ